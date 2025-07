"Study Together": ChatGPT sperimenta una nuova modalità per studiare insieme agli utenti

Una nuova modalità è attualmente in fase di test presso OpenAI, si tratta della funzione "Study Together" di ChatGPT, orientata ad uso educativo.

Una nuova funzione chiamata "Study Together" sta iniziando a comparire per alcuni utenti abbonati a ChatGPT. Si tratta di una novità interessante che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo l'intelligenza artificiale per imparare. Invece di limitarsi a dare risposte dirette, ChatGPT diventa un vero compagno di studio, stimolando l'utente con domande, quiz e interazioni pensate per rendere l'apprendimento più attivo e coinvolgente. Si tratterebbe, dunque, di una funzione o ancor meglio di una modalità orientata proprio all'educazione e allo studio, capace di diventare un supporto ed un compagno di studi per gli utenti e per chi ne fa uso.

Cosa può fare "Study Together"? Secondo le prime segnalazioni e le prime indiscrezioni emerse, "Study Together" permette all'IA di guidare l'utente attraverso esercizi e spiegazioni in modo più simile a un tutor umano. L'idea è quella di incoraggiare lo studio ragionato, invece di fornire solo soluzioni pronte all'uso. Questo approccio ricorda alcune recenti iniziative nel settore, come LearnLM di Google, che puntano a trasformare l'intelligenza artificiale in un supporto didattico più interattivo ed educativo. Un'altra possibilità offerta da "Study Together" è rappresentata dal fatto che quest'ultima possa evolversi in una modalità di gruppo, in cui più utenti possono studiare insieme con l'assistenza dell'IA, simulando un gruppo di lavoro.