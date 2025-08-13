PUBG: Battlegrounds è in arrivo su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, ma chiuderà i battenti su PS4 e Xbox One

Krafton e il team di PUBG Studios hanno annunciato l'arrivo delle versioni native per PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S di PUBG: Battlegrounds. Saranno disponibili entrambe a partire dal 13 novembre e fondamentalmente andranno a sostituire quelle PS4 e Xbox One, il cui supporto verrà terminato lo stesso giorno.
Il comunicato afferma che la decisione da parte degli sviluppatori non è stata presa alla leggera, ma è necessaria per allineare la "versione da salotto" del battle royale agli standard delle console di attuale generazione. Ciò assicurerà "un ambiente di gioco più stabile, un'esperienza più fluida e uniforme con gli aggiornamenti futuri", oltre che una grafica migliorata, un frame rate più stabile e meno problemi di crash dovuti alla gestione della memoria.
Risoluzione e performance delle versioni di attuale generazione
Sono stati svelati anche i target di risoluzione e framerate per ogni console. Xbox Series S avrà due modalità grafiche, una con risoluzione 1080p a 60 fps e l'altra a 1440p e 30 fps. PS5 avrà un unico preset a 1440p a 60fps, mentre Xbox Series X e PS5 Pro avranno una risoluzione dinamica a 2160p e 60 fps.
Per offrire un esempio dei cambiamenti, sono state condivise due immagini che comparano l'attuale versione PS4 in retrocompatibilità su PS5 e quella nativa per PS5, che trovate qui sotto.
Viene spiegato anche gli account esistenti di PUBG: Battlegrounds per PS4 e Xbox One e gli acquisti fatti saranno preservati e trasferiti alle nuove console. Il passaggio sarà indolore: una volta avviata la versione PS5 o Xbox Series X|S vi basterà effettuare il log-in per ricominciare a giocare con tutti i progressi e gli oggetti sbloccati, senza ulteriori passaggi da parte dell'utente.