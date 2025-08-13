PUBG: Battlegrounds è in arrivo su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, ma chiuderà i battenti su PS4 e Xbox One

Krafton e il team di PUBG Studios hanno annunciato l'arrivo delle versioni native per PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S di PUBG: Battlegrounds. Saranno disponibili entrambe a partire dal 13 novembre e fondamentalmente andranno a sostituire quelle PS4 e Xbox One, il cui supporto verrà terminato lo stesso giorno.

Il comunicato afferma che la decisione da parte degli sviluppatori non è stata presa alla leggera, ma è necessaria per allineare la "versione da salotto" del battle royale agli standard delle console di attuale generazione. Ciò assicurerà "un ambiente di gioco più stabile, un'esperienza più fluida e uniforme con gli aggiornamenti futuri", oltre che una grafica migliorata, un frame rate più stabile e meno problemi di crash dovuti alla gestione della memoria.