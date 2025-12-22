The Witcher Legacy supera i 10 milioni di euro di finanziamenti: confermata la companion app in italiano

CD Projekt RED e Go On Board hanno annunciato che la campagna crowdfunding di The Witcher: Legacy - il gioco da tavolo narrativo ambientato nell'universo dello Strigo - ha superato i 10 milioni di euro su Gamefound.

Cos'è The Witcher: Legacy e a quanto ammonta il finanziamento

The Witcher: Legacy richiede da uno a quattro giocatori, che vestiranno i panni di alcuni Witcher dopo l'attacco a Kaer Morhen e alla quasi distruzione della Scuola del Lupo. Gli Strighi viaggeranno nei Regni del Nord in cerca di risposte, decidendo di chi fidarsi e provando a capire quali forze sono dietro l'assalto.

La campagna di Gamefound è terminata in realtà il 16 dicembre con un totale di 8.5 milioni di euro ottenuti tramite 25.000 utenti, diventando così la raccolta fondi più grande del 2025 per la piattaforma. Successivamente, però, The Witcher: Legacy si è spostato nel sistema "Endgame" di Gamefound che permette al pubblico di continuare a finanziare: ogni nuovo acquisto resetta un timer della durata di dieci minuti. La conclusione è che il timer è stato resettato per cinque giorni di fila arrivando così a 10 milioni di euro. Al momento della scrittura, la campagna di Endgame è ancora in corso e il totale è 10.235.393 €.

La companion app di The Witcher: Legacy sarà gratuita per tutti coloro che hanno finanziato il gioco e supporterà l'italiano, oltre a polacco, inglese, tedesco, francese, spagnolo e ceco. Proporrà una narrazione da circa 300.000 parole, con musica di sottofondo. La narrazione vocale non è obbligatoria per giocare e chi preferisce può usare i materiali stampati. Potete trovare la campagna crowdfunding qui.

Segnaliamo infine che il director di The Witcher 3 dice che per il suo nuovo gioco ha usato l'IA in modo "ragionevole".