Il nuovo CEO di Remedy non piace ai fan: ha un passato nei live service e nelle scommesse sportive

Supponiamo che la maggior parte di voi non abbia idea di chi sia Jean-Charles Gaudechon . Molti fan hanno però fatto un paio di ricerche e ciò che hanno trovato non li ha affatto convinti .

Come vi abbiamo già segnalato, Remedy Entertainment ha trovato un nuovo amministratore delegato che sostituirà Tero Virtala, che aveva lasciato la posizione nell'ottobre 2025 dopo un decennio passato a capo della compagnia. Markus Mäki ha servito come temporaneo CEO, ma ora è arrivato il momento di Jean-Charles Gaudechon.

A cosa ha lavorato Jean-Charles Gaudechon prima di unirsi a Remedy Entertainment

I fan hanno infatti rapidamente notato, tramite la pagina LinkedIn di Gaudechon, che il nuovo amministratore delegato di Remedy Entertainment è stato parte integrante di Electronic Arts, gestendo le operazioni live-service di titoli come FIFA Mobile e FC Online.

Uno dei commenti su Reddit al nuovo CEO

Capite bene che per i fan di uno studio focalizzato sui giochi single player (Control, Alan Wake 2) e che ha deluso i giocatori con il suo recente gioco multigiocatore (FBC: Firebreak) vedere nominato un amministratore delegato con un passato nei live service non è una buona promessa. Sulla rete gli utenti hanno iniziato a fare battute sulla situazione, ad esempio affermando che presto arriverà un "rhythm game gacha di Alan Wake pay to win" (il riferimento è alla sequenza musicale di Alan Wake 2, chiaramente).

Inoltre, Gaudechon ha lavorato per due anni con la piattaforma di scommesse sportive Sleeper e prima di allora ha lavorato per OneFootball, che non offre direttamente la possibilità di fare scommesse ma indica le probabilità di vittoria e ricollega a piattaforme per le scommesse partner del sito.

Ulteriori commenti all'amministratore delegato

Infine, c'è il fatto che Gaudechon ha dichiarato che spera di "far crescere Remedy in modo da costruire un valore duraturo". Si tratta di una frase alquanto generica, ma che potrebbe suonare come una spinta verso nuovi metodi di monetizzazione tipici dei live service.

Dovremo attendere e scoprire in futuro quale direzione prenderà Remedy Entertainment, nel frattempo potremo goderci il venturo Control Resonant.