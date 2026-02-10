Nioh 3 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam in concomitanza con il lancio ufficiale, a conferma della qualità di un capitolo che prova a sintetizzare l'esperienza maturata finora da Team Ninja con la sua serie soulslike.
A livello di vendite Steam Deck mantiene il secondo posto, seguito però questa settimana da Helldivers 2, che ha recuperato oltre venti posizioni grazie a un mix di offerte e aggiornamenti che hanno rilanciato l'entusiasmo attorno allo sparatutto di Arrowhead Game Studios.
- Nioh 3
- Steam Deck
- Helldivers 2
- ARC Raiders
- Menace
- Dragon Quest VII Reimagined
- Yapyap
- Rust
- Resident Evil Requiem
- Dead by Daylight
Meno brillante è stato il lancio di Dragon Quest VII Reimagined, che all'uscita si è dovuto accontentare del sesto posto in classifica, finendo alle spalle di ARC Raiders e Menace.
Sta per arrivare Resident Evil Requiem
Se è vero che nelle scorse ore Mewgenics ha debuttato primo su Steam, superando addirittura i free-to-play più scaricati sulla piattaforma digitale Valve, c'è un altro titolo che sta rimontando progressivamente in vista del lancio: Resident Evil Requiem.
Il nuovo capitolo della saga Capcom è infatti passato dalla dodicesima alla nona posizione, ma è chiaro che da qui al 27 febbraio riuscirà a conquistare la vetta della top 10: ci sono ben pochi dubbi in proposito.