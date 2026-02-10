Nioh 3 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam in concomitanza con il lancio ufficiale, a conferma della qualità di un capitolo che prova a sintetizzare l'esperienza maturata finora da Team Ninja con la sua serie soulslike.

A livello di vendite Steam Deck mantiene il secondo posto, seguito però questa settimana da Helldivers 2, che ha recuperato oltre venti posizioni grazie a un mix di offerte e aggiornamenti che hanno rilanciato l'entusiasmo attorno allo sparatutto di Arrowhead Game Studios.

Meno brillante è stato il lancio di Dragon Quest VII Reimagined, che all'uscita si è dovuto accontentare del sesto posto in classifica, finendo alle spalle di ARC Raiders e Menace.