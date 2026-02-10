0

Nioh 3 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam

Ottimo debutto per Nioh 3, subito primo nella classifica dei giochi più venduti su Steam durante la settimana che si è appena conclusa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/02/2026
Uno dei personaggi di Nioh 3

Nioh 3 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam in concomitanza con il lancio ufficiale, a conferma della qualità di un capitolo che prova a sintetizzare l'esperienza maturata finora da Team Ninja con la sua serie soulslike.

A livello di vendite Steam Deck mantiene il secondo posto, seguito però questa settimana da Helldivers 2, che ha recuperato oltre venti posizioni grazie a un mix di offerte e aggiornamenti che hanno rilanciato l'entusiasmo attorno allo sparatutto di Arrowhead Game Studios.

  1. Nioh 3
  2. Steam Deck
  3. Helldivers 2
  4. ARC Raiders
  5. Menace
  6. Dragon Quest VII Reimagined
  7. Yapyap
  8. Rust
  9. Resident Evil Requiem
  10. Dead by Daylight
Meno brillante è stato il lancio di Dragon Quest VII Reimagined, che all'uscita si è dovuto accontentare del sesto posto in classifica, finendo alle spalle di ARC Raiders e Menace.

Sta per arrivare Resident Evil Requiem

Se è vero che nelle scorse ore Mewgenics ha debuttato primo su Steam, superando addirittura i free-to-play più scaricati sulla piattaforma digitale Valve, c'è un altro titolo che sta rimontando progressivamente in vista del lancio: Resident Evil Requiem.

Il nuovo capitolo della saga Capcom è infatti passato dalla dodicesima alla nona posizione, ma è chiaro che da qui al 27 febbraio riuscirà a conquistare la vetta della top 10: ci sono ben pochi dubbi in proposito.

