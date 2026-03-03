The Legend of Khiimori è disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Lo studio di sviluppo Aesir Interactive e l'editore Mindscape hanno annunciato il lancio in Accesso Anticipato su Steam di The Legend of Khiimori , un simulatore di corriere nella mongolia del XIII secolo. Il gioco costa 29,99 euro ed è reduce da una campagna Kickstarter di successo, che gli ha permesso di arrivare sul mercato.

Un gioco affascinante

L'annuncio del lancio in accesso anticipato specifica che attualmente The Legend of Khiimori è disponibile solo su PC, ma che in seguito uscirà anche su console.

Il team di Aesir Interactive sottolinea che questa versione rappresenta solo il "cuore" dell'esperienza, non il prodotto finale. Per ora il gioco è definito come "system-driven rather than narrative-driven", cioè "basato sui sistemi più che sulla narrazione": invece di seguire una storia predefinita, i giocatori creano la propria attraverso le interazioni.

Al lancio dell'Early Access sono disponibili quattro razze di cavalli allevabili, ognuna con caratteristiche specifiche. Altre verranno aggiunte in seguito:

Mongolian: Spirito e Resistenza, ideali per ambienti come le montagne innevate.

Akhal-Teke: Agilità e Resistenza, i più veloci, perfetti per il deserto.

Limousin: Equilibrio e Agilità, eccellenti su terreni scivolosi o con carichi instabili.

Ferghana: Forza ed Equilibrio, capaci di trasportare i carichi più pesanti nelle praterie.

Dal 2024 a oggi il progetto ha già raggiunto dei traguardi notevoli: oltre 300.000 liste dei desideri su Steam al lancio, più di 54.000 giocatori della demo durante lo Steam Next Fest dell'ottobre 2025, oltre 500.000 euro raccolti su Kickstarter nel marzo 2025, la prima presenza in fiera alla Gamescom 2025 e una vetrina al Future Games Show Gamescom Edition, che ha totalizzato 2,2 milioni di visualizzazioni.

L'Early Access include testi in oltre 30 lingue (tra cui italiano, inglese, giapponese, mongolo e molte altre). Il doppiaggio è disponibile in inglese e mongolo, limitato per ora alle conversazioni principali, soprattutto quelle della protagonista Naraa.

Viene specificato che durante l'Early Access verranno introdotti progressivamente nuovi contenuti e funzionalità, tra cui la falconeria, le corse di cavalli mongole, la modalità pacifica, la personalizzazione di cavalli e personaggio e nuove razze.