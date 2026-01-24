36

Final Fantasy 7 Remake, MIO o Arknights: cosa giocherete questo fine settimana?

Dalle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake al metroidvania MIO: Memories in Orbit, dall'action RPG Arknights: Endfield al picchiaduro 2XKO, cosa giocherete questo fine settimana?

Cloud in Final Fantasy 7 Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Cosa giocherete questo fine settimana? Se siete fra quelli che si dedicano subito alle ultime novità, la scelta è piuttosto ampia e include alcune alcune produzioni di grande spessore; a cominciare da Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che è appena approdato anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

L'eccellente rifacimento del grande classico firmato Square Enix pare sia stato convertito in maniera brillante sulle console Microsoft e Nintendo, oltre a rappresentare l'inizio di un percorso che vedrà l'arrivo su queste piattaforme anche della seconda e della terza parte del progetto.

A tal proposito, in questi giorni è uscita anche un'altra conversione che sembra molto convincente, quella di Dynasty Warriors: Origins per Nintendo Switch 2: il capitolo della svolta per la serie Koei Tecmo ha conquistato anche i fan di lunga data della saga e sulla console ibrida giapponese è diventato anche portatile.

Rispetto alla tradizione dei Musou, Origins introduce un personaggio inedito che si fa testimone delle battaglie che hanno caratterizzato l'epoca della Cina imperiale, ma soprattutto rinnova gameplay e struttura andando a rendere l'impianto decisamente più moderno e interessante.

E poi ci sono le novità

Se avete già giocato i titoli appena citati, ma pensate comunque di dedicarvi a qualcosa di appena pubblicato, le novità non mancano e la più attesa, a giudicare dagli oltre 35 milioni di pre-registrazioni, è Arknights: Endfield, il nuovo action RPG del team cinese Hypergryph.

Ambientato su di un mondo ostile e ampiamente inesplorato, il gioco ci vedrà mettere insieme una squadra composta da quattro personaggi e affrontare numerose insidie nel tentativo di stabilire e sviluppare degli insediamenti che possano fungere da base per le colonie umane.

Se tuttavia sono proprio i combattimenti a entusiasmarvi, è appena arrivata la versione completa del picchiaduro 2XKO, che prende i personaggi di League of Legends e li catapulta all'interno di un'esperienza molto diversa dalla formula MOBA, riproducendone le caratteristiche per dare vita a scontri altamente spettacolari.

Magari però avevate in mente altro: fateci sapere nei commenti cosa giocherete questo weekend!

