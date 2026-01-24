Final Fantasy 7 Remake, MIO o Arknights: cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? Se siete fra quelli che si dedicano subito alle ultime novità, la scelta è piuttosto ampia e include alcune alcune produzioni di grande spessore; a cominciare da Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che è appena approdato anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

L'eccellente rifacimento del grande classico firmato Square Enix pare sia stato convertito in maniera brillante sulle console Microsoft e Nintendo, oltre a rappresentare l'inizio di un percorso che vedrà l'arrivo su queste piattaforme anche della seconda e della terza parte del progetto.

A tal proposito, in questi giorni è uscita anche un'altra conversione che sembra molto convincente, quella di Dynasty Warriors: Origins per Nintendo Switch 2: il capitolo della svolta per la serie Koei Tecmo ha conquistato anche i fan di lunga data della saga e sulla console ibrida giapponese è diventato anche portatile.

Rispetto alla tradizione dei Musou, Origins introduce un personaggio inedito che si fa testimone delle battaglie che hanno caratterizzato l'epoca della Cina imperiale, ma soprattutto rinnova gameplay e struttura andando a rendere l'impianto decisamente più moderno e interessante.