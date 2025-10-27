Netflix lavora a una serie animata su Crash Bandicoot da parte degli autori di Sonic Prime, per un report

Sembra ci sia una serie animata su Crash Bandicoot in lavorazione presso Netflix, a quanto pare da parte degli stessi autori di Sonic Prime, in base a quanto riferito da Whats On Netflix, testata specializzata, per l'appunto, sul servizio di streaming video in questione.

WildBrain Studios è dunque lo studio che si sta occupando della produzione di questa serie animata, secondo il report, ovvero lo stesso che ha animato Sonic Prime, la serie incentrata sulla celebre icona di Sega che è stata pubblicata tra il 2022 e il 2024 in 23 episodi, riscuotendo un notevole successo.

Il medesimo team ha lavorato inoltre anche su Carmen Sandiego, Johnny Test e Go, Dog. Go!, oltre ad alcune produzioni live action, mentre al di fuori di Netflix sono responsabili di Malory Towers, Polly Pocket, The Snoopy Show e altro.