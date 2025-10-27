4

Netflix lavora a una serie animata su Crash Bandicoot da parte degli autori di Sonic Prime, per un report

Sembra che Netflix stia lavorando a un adattamento animato di Crash Bandicoot, che pare sia in produzione presso lo studio WildBrain, che si è occupato anche di Sonic Prime.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/10/2025
Sembra ci sia una serie animata su Crash Bandicoot in lavorazione presso Netflix, a quanto pare da parte degli stessi autori di Sonic Prime, in base a quanto riferito da Whats On Netflix, testata specializzata, per l'appunto, sul servizio di streaming video in questione.

WildBrain Studios è dunque lo studio che si sta occupando della produzione di questa serie animata, secondo il report, ovvero lo stesso che ha animato Sonic Prime, la serie incentrata sulla celebre icona di Sega che è stata pubblicata tra il 2022 e il 2024 in 23 episodi, riscuotendo un notevole successo.

Il medesimo team ha lavorato inoltre anche su Carmen Sandiego, Johnny Test e Go, Dog. Go!, oltre ad alcune produzioni live action, mentre al di fuori di Netflix sono responsabili di Malory Towers, Polly Pocket, The Snoopy Show e altro.

La serie animata di Crash Bandicoot sarebbe la prima trasposizione di questo tipo per la mascotte creata da Naughty Dog e poi passata in gestione ad Activision, con le produzioni videoludiche ora associate soprattutto a Toys for Bob.

Ci sono stati dei piani, in passato, per produzioni di questo genere: in particolare, erano stati presi accordi tra Activision e Amazon Studios per un adattamento di Crash in forma animata, ma il progetto non arrivò poi a concretizzarsi.

Netflix amplia il suo universo interattivo: tra giochi, votazioni in tempo reale e nuove esperienze multimediali Netflix amplia il suo universo interattivo: tra giochi, votazioni in tempo reale e nuove esperienze multimediali

A questo punto la questione sembra essere più solida, con la produzione che sembra essere in partenza, se non già avviata presso WildBrain Studios.

Netflix è peraltro alquanto attiva, di recente, sugli adattamenti da videogiochi, come dimostrano Splinter Cell: Deathwatch, Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft e Arcane.

