Giochi come Hades hanno alzato le aspettative dell'Accesso Anticipato, per lo sviluppatore di Dead Cells

Motion Twin conosce bene l' accesso anticipato : dopo l'enorme successo di Dead Cells , attualmente sta gestendo le fasi finali dello sviluppo di Windblown , che uscirà in forma completa nel 2026. GamesRadar+ ha avuto modo di intervistare i designer Yannick Berthier e Thomas Vasseur, che hanno svelato come titoli del calibro di Hades e Dead Cells stesso abbiano alzato l'asticella dei lanci di giochi ancora in via di sviluppo. Il pubblico si aspetta di più, semplicemente.

Il prezzo del successo

Del resto l'offerta è così ampia da rendere inevitabile per il pubblico scegliere con maggiore attenzione cosa acquistare e cosa no, investendo i propri soldi nei titoli che reputa migliori e più sicuri di arrivare alla fine dello sviluppo.

Secondo Motion Twin, attualmente per i giocatori un lancio in accesso anticipato è semplicemente come gli altri, con la promessa di avere in futuro dei nuovi contenuti. Anche la tolleranza a bug e problemi, inevitabili quando un gioco non è ancora completo, va diminuendo.

A quanto raccontato dai due designer, Windblown è stato da subito pianificato in accesso anticipato, seguendo il modello di Dead Cells: "L'obiettivo era creare un gioco più grande di Dead Cells. Ci stiamo divertendo un sacco con Windblown, e speriamo di supportarlo per moltissimo tempo."

Quando è stato chiesto ai designer di Windblown come percepiscono oggi le aspettative sull'accesso anticipato, Berthier ha risposto: "Le aspettative sono più alte ora rispetto a cinque o sei anni fa, sia in termini di quantità di contenuti che di rifinitura generale."

Tenendo questo a mente, l'obiettivo di Motion Twin per il lancio iniziale di Windblown era pubblicare qualcosa che sembrasse finito, anche se non lo era del tutto, quindi "un vero gioco", per dirla come loro.

Non abbiamo mai visto l'accesso anticipato come un semplice laboratorio, come se potessimo pubblicare un prototipo," ha spiegato Berthier. "Windblown era già piuttosto avanzato nello sviluppo quando è uscito in accesso anticipato. È importante partire da una base pronta al rilascio: magari non hai tutta la storia o tutti i contenuti, e potresti dover ritoccare alcuni sistemi, ma la formula centrale deve esserci e deve essere abbastanza solida da poter essere messa nelle mani dei giocatori. Altrimenti le cose si complicano."

Vasseur ha aggiunto: "Il punto chiave è non creare una demo a pagamento. I giocatori vogliono un gioco vero. Anche se non è finito, il contenuto deve sembrare finito. Il poco contenuto che offri all'inizio deve essere perfetto. Se non lo è, è solo una demo a pagamento - e nessuno è felice di questo. Le aspettative oggi sono altissime, anche a causa di giochi come Hades, che già all'inizio dell'accesso anticipato offrivano una qualità incredibile. Devi creare qualcosa che si distingua."

Berthier ha anche notato: "Ci saranno sempre giocatori che si lamentano del fatto che manchi del contenuto o che il gioco non sia completo. Credo che oggi succeda un po' di più, ma è giusto, in fondo: stanno comprando il gioco, quindi spetta a noi soddisfare le loro aspettative. Il problema è che siamo solo nove persone - e per gran parte della produzione eravamo in sette. È sempre difficile stare al passo con ciò che i giocatori vogliono, perché vogliono sempre di più, giusto?"

"Se quello che pubblichi all'inizio dell'accesso anticipato non è buono, può diventare un vero problema," ha affermato Berthier. "Abbiamo visto studi che hanno faticato parecchio perché la gente non ha gradito la prima versione, e dopo è davvero difficile far cambiare idea. Inoltre, le recensioni negative possono avere un impatto pesante. Per fortuna, non è stato il nostro caso con Windblown. Finora il feedback è stato estremamente positivo per noi."