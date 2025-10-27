Prezzo basso, perfetto in live streaming, RV There Yet? è la nuova sensazione di Steam

RV There Yet? è la nuova sensazione di Steam , dopo Escape from Duckov , Schedule 1, Megabonk, ClovePit, REPO, PEAK, Ball X Pit e altri titoli che hanno in comune il basso costo e l'ottima resa in live streaming. Pensate che ha già venduto più di 1,3 milioni di copie, con la cifra che continua a salire di ora in ora.

A bordo di un camper

RV There Yet? vede i giocatori fuggire dalla Route 65 a bordo di un camper. Si può giocare da soli o in cooperativa e concettualmente ricorda non poco Peak, pur con tutte le differenze del caso.

Detto questo, è un'opera con una sua personalità e con dei contenuti talmente sopra le righe da aver attratto le masse. Più precisamente, 1.288.515 anime viventi lo hanno acquistato nei sette giorni dopo il lancio.

Il dato è stato rivelato da Jace Varlet, community manager di Nuggets Entertainment, in un video su YouTube dedicato ai primi risultati e al successo del titolo. È chiaro che il gioco sta vendendo in modo straordinario e sembra solo questione di tempo prima che raggiunga nuovi traguardi di vendita.

Secondo SteamDB, il gioco ha raggiunto un picco massimo di 100.002 giocatori contemporanei nella sua prima settimana. Vedremo se sarà un successo duraturo o se nei prossimi giorni emergerà un novo gioco sensazione che ci terrà compagnia per qualche giorno.