Escape from Duckov supera un altro record di vendite su Steam

Le vendite totali di Escape from Duckov , sparatutto PvE con visuale dall'alto e con elementi looter-extraction, hanno superato quota un milione di copie a soli cinque giorni dal lancio , come annunciato dall'editore Bilibili e dallo sviluppatore Team Soda. Si tratta di un risultato eccellente, vista la natura indie della produzione.

Un quack alla volta

Escape from Duckov è stato pubblicato per PC su Steam ed Epic Games Store il 16 ottobre. Il gioco ha venduto 200.000 copie nelle prime 24 ore, raggiungendo 500.000 unità il 19 ottobre. Il 21 ottobre ha toccato un picco di 221.963 giocatori contemporanei, diventando il 76º gioco più giocato di sempre su Steam e il quinto più giocato in base al numero attuale di giocatori connessi.

Un momento del gameplay di Escape from Duckov

"Team Soda è profondamente onorato di aver raggiunto risultati così straordinari, e dobbiamo questo successo a una comunità di giocatori incredibile e ai nostri amici di Bilibili Game," ha dichiarato il produttore Jeff Chen in un comunicato stampa. "Che siate con noi fin dai primi giorni, quando promuovevamo la demo su Steam, o che vi stiate unendo ora per scoprire tutto questo 'quack', grazie di cuore."

A differenza degli sparatutto tattici hardcore, Escape from Duckov propone nemici in stile cartoon e bottino generato casualmente. Ambientato in un misterioso mondo a forma d'uovo che si sta lentamente sgretolando, il gioco vi mette nei panni di un'anatra personalizzabile che deve costruire un razzo e fuggire dal pianeta.