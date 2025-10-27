PlayStation Portal potrebbe presto ricevere una funzionalità molto attesa, per un leak

A dire il vero, la frase si presta a diverse interpretazioni , dunque non è facile capire al momento quale sia l'indicazione che possiamo trarre da questa piccola informazione potenzialmente di grande importanza.

Se ne parla, per esempio, in questo thread di Reddit , che riporta anche lo screenshot visibile qui sotto, da cui è partita tutta la questione: in base a una nuova frase comparsa sull'interfaccia dello store, alcuni pensano che sia in arrivo la possibilità di poter giocare a qualsiasi titolo che si possieda nella propria libreria via cloud gaming su Portal.

Secondo alcune segnalazioni online, direttamente dal PlayStation Store sembra arrivare la possibile indicazione che una funzionalità molto attesa potrebbe essere presto aggiunta a PlayStation Portal , ma la questione è ancora poco chiara e sta facendo discutere.

L'interpretazione ottimistica

Come potete vedere dallo screenshot qui sotto, qualcuno ha scovato su PlayStation Store l'indicazione "Compra questo gioco e gioca subito su PS Portal o PS5 (solo con PS Plus Premium)", che prima a quanto pare non era visibile.

Lo screenshot con la frase in questione

Il modo in cui è posta la frase non è affatto chiaro, ma secondo l'interpretazione più ottimistica potrebbe indicare che sia possibile giocare su Portal a un qualsiasi gioco acquistato, purché si abbia un abbonamento a PlayStation Plus Premium.

In sostanza, sarebbe qualcosa di simile a quello che offre adesso Game Pass, con il costante ampliamento dei giochi che possono essere giocati in cloud gaming direttamente dalla propria libreria e a prescindere dalla loro presenza o meno nel catalogo di Game Pass.

Finora, PlayStation Portal consente il remote play in streaming diretto dalla propria PS5 a Portal oppure il gioco in streaming via cloud gaming ma solo per quanto riguarda un catalogo limitato, per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

La presunta nuova scritta potrebbe, effettivamente, aprire alla nuova possibilità di giocare in cloud gaming i giochi della propria libreria a prescindere dal catalogo di PS Plus, ma la questione è ancora decisamente confusa.