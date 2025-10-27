Galaxy Book5 Pro 14: portabilità Pro con Core Ultra e grafica dedicata in sconto con il coupon

Se cercate un notebook compatto ma senza compromessi, il Galaxy Book5 Pro da 14 pollici mette insieme dimensioni da viaggio e prestazioni che reggono carichi seri. Il cuore è l'Intel Core Ultra 7 256V, un processore progettato per coniugare consumi contenuti e scatto quando serve, così da passare con disinvoltura dallo scripting al fotoritocco, dalle call con molteplici tab aperte all'editing leggero. Il formato da 14 pollici resta ideale per lo zaino, mentre la costruzione pulita e la tastiera comoda lo rendono un compagno quotidiano affidabile. Il prodotto è acquistabile direttamente da questo link.

Il tutto arriva a 1199,20€, un prezzo che posiziona il Galaxy Book5 Pro come scelta sensata per chi vuole una macchina unica per lavoro, studio e creativitàIl tuo testo da linkare..., senza rinunciare a un minimo di spinta grafica. Se stavate aspettando il momento giusto per un 14 pollici capace, questo profilo tecnico vi mette in tasca potenza, autonomia e trasportabilità in parti uguali.