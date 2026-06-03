Disponibile l'Humble Choice di giugno: include Octopath Traveler 2, Indika e Life is Strange: Double Exposure

È disponibile da oggi l' Humble Choice di giugno . Anche questo mese la selezione dei giochi riservata agli abbonati è particolarmente interessante e offre un ottimo rapporto qualità‑prezzo rispetto ai 12,99 euro richiesti.

Tutti i giochi di questo mese

Senza ulteriori indugi, ecco la line‑up completa di giugno:

Octopath Traveler 2

The Riftbreaker

Life is Strange: Double Exposure

Indika

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Construction Simulator

Hell Clock

Overlooting

Un mese di abbonamento a IGN Plus

Tutti i giochi inclusi sono riscattabili tramite Humble Choice, il servizio in abbonamento che ogni mese propone una nuova selezione di titoli sotto forma di chiavi Steam (o altri store ufficiali) per 12,99 euro, un prezzo spesso più basso rispetto all'acquisto di un singolo gioco della lista. L'iscrizione è completamente flessibile: è possibile saltare un mese, sospendere o annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento e riattivarla quando la lineup torna interessante.

Nel prezzo sono compresi anche altri vantaggi, come uno sconto fino al 20% sull'Humble Store cumulabile con le altre offerte, e l'accesso alla Humble Games Collection, una libreria di oltre 50 giochi senza DRM. Come da tradizione Humble, parte dei ricavi viene destinata a iniziative benefiche: il partner di questo mese è It Gets Better. Per ulteriori dettagli è disponibile la pagina ufficiale del servizio.