Disney Speedstorm: disponibile l'aggiornamento “Magia della seconda stella” con Peter Pan, Merida e nuovi contenuti

Con l'aggiornamento "Magia della seconda stella", Disney Speedstorm amplia il roster con cinque nuovi personaggi giocabili.

Dal mondo di Peter Pan arrivano Peter Pan, Capitan Uncino e Trilli, ciascuno dotato di abilità uniche legate ai rispettivi personaggi. Peter Pan punta sulla mobilità e sulle acrobazie aeree, Capitan Uncino combina attacchi a distanza e capacità difensive, mentre Trilli può supportare gli alleati e ostacolare gli avversari grazie alla polvere di fata.

Tra le novità figurano anche Merida, protagonista di Brave, che sfrutta i fuochi fatui per accumulare nitro e colpire i rivali dalla distanza, e Rex da Toy Story, caratterizzato da abilità difensive e attacchi laser ispirati al mondo dei videogiochi.