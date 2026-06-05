0

Disney Speedstorm: disponibile l'aggiornamento “Magia della seconda stella” con Peter Pan, Merida e nuovi contenuti

Gameloft ha pubblicato il nuovo aggiornamento gratuito di Disney Speedstorm, intitolato "Magia della seconda stella", già disponibile su tutte le piattaforme.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/06/2026
Due personaggi di Disney Speedstorm
Disney Speedstorm
Disney Speedstorm
News Video Immagini

Con l'aggiornamento "Magia della seconda stella", Disney Speedstorm amplia il roster con cinque nuovi personaggi giocabili.

Dal mondo di Peter Pan arrivano Peter Pan, Capitan Uncino e Trilli, ciascuno dotato di abilità uniche legate ai rispettivi personaggi. Peter Pan punta sulla mobilità e sulle acrobazie aeree, Capitan Uncino combina attacchi a distanza e capacità difensive, mentre Trilli può supportare gli alleati e ostacolare gli avversari grazie alla polvere di fata.

Tra le novità figurano anche Merida, protagonista di Brave, che sfrutta i fuochi fatui per accumulare nitro e colpire i rivali dalla distanza, e Rex da Toy Story, caratterizzato da abilità difensive e attacchi laser ispirati al mondo dei videogiochi.

Altre novità

L'aggiornamento introduce inoltre i superkart, una nuova categoria di veicoli che fornisce abilità passive e attive aggiuntive ad alcuni piloti. I primi a beneficiarne saranno gli Spericolati, mentre ulteriori superkart verranno aggiunti nelle prossime stagioni.

Tra i contenuti in arrivo c'è anche un nuovo caveau stagionale dedicato ai personaggi di Winnie the Pooh, che permetterà ai giocatori di accedere a ricompense e contenuti legati alla celebre serie.

Disney Speedstorm: giocatori infuriati accusano di furto Gameloft e pensano ad azioni legali Disney Speedstorm: giocatori infuriati accusano di furto Gameloft e pensano ad azioni legali

Altri sette nuovi ingressi: Anna da Frozen, Ursula da The Little Mermaid, Topolino nella versione di Steamboat Willie, Barbossa da Pirates of the Caribbean, Angel da Lilo & Stitch, Rabbia da Inside Out e Mowgli da The Jungle Book.

La stagione aggiunge anche due nuovi piloti ottenibili gratuitamente: Violetta da The Incredibles e Vanellope von Schweetz da Wreck-It Ralph.

Infine, la nuova Strada dell'avventura vedrà protagonisti alcuni personaggi molto noti dell'universo Disney, tra cui Woody e Jessie da Toy Story e Jack Sparrow insieme a Elizabeth Swann dalla saga di Pirati dei Caraibi, con nuove sfide e percorsi dedicati.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Disney Speedstorm: disponibile l'aggiornamento “Magia della seconda stella” con Peter Pan, Merida e nuovi contenuti