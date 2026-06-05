Disney Speedstorm: disponibile l'aggiornamento “Magia della seconda stella” con Peter Pan, Merida e nuovi contenuti

Con l'aggiornamento "Magia della seconda stella", Disney Speedstorm amplia il roster con cinque nuovi personaggi giocabili.
Dal mondo di Peter Pan arrivano Peter Pan, Capitan Uncino e Trilli, ciascuno dotato di abilità uniche legate ai rispettivi personaggi. Peter Pan punta sulla mobilità e sulle acrobazie aeree, Capitan Uncino combina attacchi a distanza e capacità difensive, mentre Trilli può supportare gli alleati e ostacolare gli avversari grazie alla polvere di fata.
Tra le novità figurano anche Merida, protagonista di Brave, che sfrutta i fuochi fatui per accumulare nitro e colpire i rivali dalla distanza, e Rex da Toy Story, caratterizzato da abilità difensive e attacchi laser ispirati al mondo dei videogiochi.
Altre novità
L'aggiornamento introduce inoltre i superkart, una nuova categoria di veicoli che fornisce abilità passive e attive aggiuntive ad alcuni piloti. I primi a beneficiarne saranno gli Spericolati, mentre ulteriori superkart verranno aggiunti nelle prossime stagioni.
Tra i contenuti in arrivo c'è anche un nuovo caveau stagionale dedicato ai personaggi di Winnie the Pooh, che permetterà ai giocatori di accedere a ricompense e contenuti legati alla celebre serie.
Altri sette nuovi ingressi: Anna da Frozen, Ursula da The Little Mermaid, Topolino nella versione di Steamboat Willie, Barbossa da Pirates of the Caribbean, Angel da Lilo & Stitch, Rabbia da Inside Out e Mowgli da The Jungle Book.
La stagione aggiunge anche due nuovi piloti ottenibili gratuitamente: Violetta da The Incredibles e Vanellope von Schweetz da Wreck-It Ralph.
Infine, la nuova Strada dell'avventura vedrà protagonisti alcuni personaggi molto noti dell'universo Disney, tra cui Woody e Jessie da Toy Story e Jack Sparrow insieme a Elizabeth Swann dalla saga di Pirati dei Caraibi, con nuove sfide e percorsi dedicati.
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