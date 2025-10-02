Project Baxter è stato cancellato da Starbreeze: il live service di Dungeons & Dragons non si farà

Project Baxter è stato cancellato da Starbreeze, che ha spiegato in una nota i motivi per cui ha deciso di interrompere lo sviluppo dell'interessante live service ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons.

"È stata una decisione difficile ma necessaria", ha spiegato il CEO di Starbreeze, Adolf Kristjansson. "Concentrando i nostri investimenti e talenti sul franchise di Payday, potremo accelerare le pubblicazioni, coinvolgere i giocatori con più contenuti e rafforzare la posizione di Starbreeze come leader indiscusso nel genere heist."

"Si tratta di affinare il focus per creare il massimo valore a lungo termine per i nostri giocatori, il nostro personale e i nostri azionisti", ha continuato Kristjansson. "Voglio ringraziare sinceramente il team di Baxter per la loro passione e creatività, ed esprimere apprezzamento a Wizards of the Coast per il loro supporto."

"Anche se abbiamo deciso di non proseguire con questo progetto, siamo orgogliosi di ciò che è stato realizzato per Baxter, e quei contributi continueranno a influenzare Payday e il futuro di Starbreeze. Concentrando i nostri sforzi su Payday, daremo a Starbreeze e a tutti i nostri dipendenti le migliori possibilità di successo."