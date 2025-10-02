Project Baxter è stato cancellato da Starbreeze: il live service di Dungeons & Dragons non si farà

Project Baxter è stato cancellato da Starbreeze, che ha spiegato in una nota i motivi per cui ha deciso di interrompere lo sviluppo dell'interessante live service ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons.
"È stata una decisione difficile ma necessaria", ha spiegato il CEO di Starbreeze, Adolf Kristjansson. "Concentrando i nostri investimenti e talenti sul franchise di Payday, potremo accelerare le pubblicazioni, coinvolgere i giocatori con più contenuti e rafforzare la posizione di Starbreeze come leader indiscusso nel genere heist."
"Si tratta di affinare il focus per creare il massimo valore a lungo termine per i nostri giocatori, il nostro personale e i nostri azionisti", ha continuato Kristjansson. "Voglio ringraziare sinceramente il team di Baxter per la loro passione e creatività, ed esprimere apprezzamento a Wizards of the Coast per il loro supporto."
"Anche se abbiamo deciso di non proseguire con questo progetto, siamo orgogliosi di ciò che è stato realizzato per Baxter, e quei contributi continueranno a influenzare Payday e il futuro di Starbreeze. Concentrando i nostri sforzi su Payday, daremo a Starbreeze e a tutti i nostri dipendenti le migliori possibilità di successo."
Un altro progetto cancellato
Annunciato alla fine del 2023, Project Baxter si aggiunge dunque alla lunga lista dei giochi cancellati negli ultimi anni, e inevitabilmente lo stop avrà delle conseguenze sul personale di Starbreeze, con circa quarantaquattro licenziamenti.
In seguito alla decisione di cancellare Project Baxter, durante il terzo trimestre del 2025 ci sarà una svalutazione non monetaria di Starbreeze per circa 27,2 milioni di dollari.