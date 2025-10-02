Snapdragon 8 Elite Gen 5: Samsung entra in fase di produzione di prova, che cosa significa?

Samsung Snapdragon 8 Elite Gen 5: l'approccio di dual-sourcing

Il recente passaggio dell'Exynos 2600 alla produzione di massa ha mostrato progressi tangibili: i rendimenti sono saliti al 50% rispetto al 30% dei mesi precedenti. Questo miglioramento ha probabilmente spinto Qualcomm a considerare un approccio di dual-sourcing, sfruttando sia TSMC sia Samsung.

Tuttavia, è importante ricordare che, a luglio, Qualcomm aveva annunciato di aver interrotto il rapporto come foundry partner con Samsung, rendendo la continuazione della produzione per il 2nm un punto di interesse rilevante. Al momento, il rumor indica che lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 2nm potrebbe essere integrato solo nel Galaxy Z Flip 8, mentre la versione TSMC sarà utilizzata sul Galaxy Z Fold 8 e sull'intera serie Galaxy S26.