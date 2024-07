Un leak svela un nuovo set LEGO di Super Mario e Yoshi, con tanto di manovella per farlo muovere

Tramite un leak condiviso online dall'account Instagram Fateful_lego, scopriamo che LEGO e Nintendo stanno di nuovo collaborando per la creazione di un set dedicato al mondo di Super Mario .

I dettagli del set LEGO di Super Mario

Questo nuovo prodotto avrà il numero 71438 e sarà composto da 1215 pezzi, basandoci sull'immagine che possiamo vedere nel post di Instagram qui sotto. Il prezzo di vendita non è stato confermato in modo ufficiale. La data di uscita dovrebbe essere il primo ottobre 2024.

Il set mostra Mario in groppa a Yoshi, con uno stile da pixel art innegabilmente ben realizzato. I due personaggi poggiano su una base che richiama il terreno di uno dei livelli di Super Mario World. Notiamo anche che a destra è presente una manovella. Sulla base di quanto possiamo vedere, crediamo si possa affermare che serva per far muovere le gambe di Yoshi, così da riprodurre la corsa del personaggio.

Tramite ResetEra, dove l'immagine del set è stata ricondivisa, gli appassionati di LEGO e Super Mario sono entusiasti di questo set e molti affermano che desiderano comprarlo. Ovviamente per ora si tratta solo di un leak, non di un annuncio ufficiale, quindi per i dettagli dovremo attendere che LEGO e Nintendo ci diano conferme.

