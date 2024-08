Nuovi set LEGO Mario Kart e Animal Crossing annunciati: immagini, prezzi e date di uscita

Con la Gamescom 2024 sono arrivate novità riguardanti anche LEGO, e in particolare le serie in cross-over con Nintendo con nuovi set annunciati di LEGO Mario Kart e LEGO Animal Crossing, dei quali possiamo vedere le prime immagini oltre a dettagli come date di uscita e prezzi.

La serie Mario Kart era stata già annunciata nel corso del MAR10 Day quest'anno, ma ora ci sono ulteriori informazioni e materiali al riguardo: sono in arrivo nuovi set dedicati a Yoshi, Donkey Kong, Toad, Baby Mario, Baby Luigi e Baby Peach, tutti compatibili con i precedenti pacchetti di LEGO Super Mario già esistenti.

Si tratta di riproduzioni in stile lego dei suddetti personaggi con i propri particolari veicoli visti in Mario Kart, e sono compatibili con effetti sonori e visivi tipici della serie.