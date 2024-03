LEGO Super Mario: annunciati i set di Mario Kart, ecco quando saranno disponibili

In vista delle celebrazioni di domani del MAR10 Day, ovvero la festa di Super Mario, LEGO ha annunciato dei nuovi set della sua linea LEGO Super Mario, che includono i primi prodotti a tema Mario Kart, il celebre gioco di corse arcade di Nintendo. Per l'occasione sono stati presentati anche i set Bowser Express Train, il King Boo's Haunted Mansion e Battle with Roy at Peach's Castle.

Le novità sono state presentate in un filmato celebrativo pubblicato da LEGO, che trovate nel player sottostante. Per quanto riguarda i nuovi set basati su Mario Kart è stato mostrato giusto un breve teaser al termine della presentazione, che svela che saranno disponibili durante il corso del 2025. Insomma, sarà una lunga attesa, ma sicuramente anche solo l'annuncio farà la gioia dei fan, sia quelli del baffuto idraulico di Nintendo che quelli dei mattoncini della compagnia danese.