Google TV cambia estetica: si parte dai Chromecast

Nemmeno un mese fa Google aveva annunciato che il suo servizio TV si sarebbe rifatto il look, andando incontro alle richieste e allo stile moderni. Detto, fatto, considerato che adesso - almeno su Chromecast - sta iniziando a girare un aggiornamento che andrà a cambiare l'estetica del servizio.

Ovviamente non si parla di un grande aggiornamento, non cambiano le funzioni o le specifiche del servizio, ma solo l'aspetto grafico, cosa che sembra però seguire la voglia di Google di aggiornare i propri brand (come sta succedendo ora con Gmail).