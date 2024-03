Attore di Taiwan ha usato l'intelligenza artificiale per ricreare la figlia morta

La ricostruzione digitale della donna è in grado di conversare con una voce simile a quella della ragazza. Può anche cantare e ballare a comando.

Tino Bao, un attore di Taiwan di 56 anni, ha usato l' intelligenza artificiale per ricreare sua figlia Bao Wong, morta all'età di 22 anni per una rara malattia del sangue.

Le reazioni

Molti hanno criticato questa decisione, accostandola ad altri casi simili come quello del video di George Carlin creato con l'IA. Altri invece ne hanno sottolineato gli aspetti positivi, appaiandoli ad esempio al caso dell'attore Val Kilmer che ha usato l'IA per ricostruire la sua voce.

Come detto, Bao Wong morì all'età di 22 per una rara malattia del sangue. Prima di morire, aveva perso la sua voce a causa dell'intubazione tracheale e non aveva potuto dire addio alla sua famiglia.

Questi eventi, effettivamente traumatici, hanno spinto suo padre a studiare l'intelligenza artificiale per riportarla indietro. Quantomento per riportarne indietro un simulacro digitale. La ragazza è diventata anche oggetto di video pubblicati sui social network, in cui la si può vedere comunicare con la famiglia.

Naturalmente quanto fatto dall'uomo è diventato oggetto di discussione a più livelli. Molti si chiedono, pur comprendendo la sua sofferenza, se il suo sforzo disperato servirà davvero a elaborare il lutto o se invece sortirà l'effetto esattamente contrario.