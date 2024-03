Diablo 4: Blizzard svela le novità della patch in arrivo la prossima settimana

Inoltre, è stato risolto un errore relativo all' obiettivo Lapidario Abile , che risultava incompletabile per alcuni giocatori e ora è possibile fare progressi in questa sfida anche ottenendo le Casse Mormoranti.

Grazie alle note ufficiali apprendiamo che l'aggiornamento corregge alcuni problemi relativi al Siniscalco , come ad esempio quello che lo indetificava come un "servitore", il che rendeva inutile il glifo Sacrificio.

Blizzard ha in programma di lanciare un nuovo aggiornamento di Diablo 4 il 12 marzo 2024 su PC, PlayStation e Xbox. Si tratta della patch 1.3.4 e mira principalmente a risolvere alcuni problemi generali del gioco e altri relativi alla Stagione dei Costrutti attualmente in corso.

Le altre novità della patch

L'immagine ufficiale della Stagione dei Costrutti di Diablo 4

La patch include anche diverse correzioni a problemi più e meno conosciuti relativi alle opzioni per l'accessibilità di Diablo 4 e altre relative alle dinamiche di gioco, le spedizioni e l'interfaccia utente. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla note della patch in italiano a questo indirizzo.

Si tratta in ogni caso di un aggiornamento minore di routine, che non include ulteriori contenuti. In compenso, pochi giorni prima è uscito l'aggiornamento 1.3.3 che ha introdotto le Forche Caudine e ha segnato il ritorno dei Poteri Vampireschi, oltre a una serie di modifiche al bilanciamento delle classi e degli oggetti unici.