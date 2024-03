Sakuna: Of Rice and Ruin ha venduto più di 1,5 milioni di copie in tutto il mondo, anime in arrivo

Il dato comprende sia le vendite fisiche che quelle digitali. In particolare Sakuna: Of Rice and Ruin pare essere andato molto bene su Steam .

Sakuna: Of Rice and Ruin è una perla rara proveniente dal Giappone. Fortunatamente ha venduto molto bene. Lo studio di sviluppo Edelweiss ha annunciato vendite globali per più di 1,5 milioni di copie .

Un titolo imbevuto di Giappone

Sakuna: Of Rice and Ruin è un action platform mescolato a un simulatore di agricoltura, con la protagonista che non solo utilizza degli strumenti agricoli per combattere, ma cresce in base al rendimento dei campi di riso che ha coltivato con gli altri personaggi che popolano la sua fattoria.

Sakuna: Of Rice and Ruin è disponibile per PC, Nintendo Switch e PS4. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.