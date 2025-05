Ninja Theory lavora a un nuovo gioco e molti sperano sia Enslaved 2

Stando a un post pubblicato dallo studio, Ninja Theory lavora a un nuovo gioco e ovviamente non è dato sapere di cosa si tratti, ma molti sperano si tratti di Enslaved 2: un'ipotesi plausibile a giudicare dai colori dell'immagine misteriosa che si vede sullo schermo.

Sappiamo infatti che il team di sviluppo ha in cantiere l'ancora misterioso Project Mara, presentato ormai cinque anni or sono, ma i toni e le atmosfere di quel titolo non sembrano compatibili con le sfumature che si intravedono nella foto.

Un'altra ipotesi, naturalmente, è che Ninja Theory sia lavorando a qualcosa di nuovo, una proprietà intellettuale inedita che potrebbe rappresentare una nuova direzione per lo studio inglese fondato da Mike Ball, Nina Kristensen e Tameem Antoniades.

Considerando le tempistiche a cui il team ci ha abituati, tuttavia, immaginiamo ci vorrà un bel po' di tempo prima di poter scoprire quale sarà il loro prossimo progetto.