Ecco gli orari di sblocco di DOOM: The Dark Ages in tutto il mondo

Bethesda ha annunciato gli orari di sblocco di DOOM: The Dark Ages in tutto il mondo: in Italia potremo cominciare a giocare il nuovo capitolo della celebre saga firmata id Software a partire dalle 2.00 del 15 maggio oppure dalle 2.00 del 13 maggio nel caso si abbia diritto all'accesso anticipato.

Ancora pochi giorni, dunque, e avremo modo di indossare nuovamente la pesante armatura del DOOM Slayer per un'avventura ambientata in un medioevo oscuro e violento, in cui il mondo è ancora una volta minacciato dalle orde infernali e solo il leggendario guerriero è in grado di opporsi.

Stando alle valutazioni espresse dalla stampa internazionale, ci troviamo di fronte a un prodotto straordinario, dotato di un sistema di combattimento pressoché perfetto e di tanti, solidissimi punti di forza.

Certo, ci sono anche alcuni aspetti meno riusciti all'interno di questa pur validissima esperienza, come ad esempio le sezioni a bordo del drago e un level design che nelle mappe più aperte rivela qualche debolezza.