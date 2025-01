Il team di Monster Hunter Wilds parla del design delle armi, ognuno sarà unico a differenza di World

Come forse ricorderete, nel capitolo del 2018 diverse armi presentano uno stile fin troppo basilare. Anziché avere una forma unica e ispirata a quella della creatura di cui sono stati ricavati i materiali per la creazione, erano fondamentalmente delle semplici armi di ferro o osso con sovrapposte delle parti di mostro. Uno stile che è stato criticato da molti fan storici della serie e che fortunatamente non rivedremo nel prossimo gioco. Del resto, anche l'occhio vuole la sua parte.

Uno degli aspetti contraddistintivi della serie Monster Hunter è la grande attenzione nel design dell'equipaggiamento , nella maggior parte dei casi ispirato ai mostri che cacciamo nel gioco. Monster Hunter Wilds da questo punto di vista non rappresenterà un'eccezione alla regola, almeno stando alle parole di Capcom che afferma che il design di ogni arma sarà unico , a differenza di quanto visto in World.

Le parole del director Yuya Tokuda

"Anche se ora la gamma dei nostri design è diventata più ampia, prima eravamo molto consapevoli dell'idea che se indossi l'equipaggiamento di Rathalos, sembrerai Rathalos", ha detto il director Yuya Tokuda in un'intervista con IGN.

Un bozzetto del set armatura e lo Spadone della serie Hope

"Ho progettato da zero le armi iniziali per tutti i 14 tipi di armi", dice Fujioka. "È la prima volta che lo faccio, per quanto mi ricordo. Finora i giocatori iniziavano il gioco come nuovi cacciatori e quindi tendevano a partire con armi davvero primitive e semplici. Ma poiché in questo gioco il protagonista è un cacciatore scelto, non sarebbe stato giusto che portasse con sé un'arma semplice. Volevo dare l'impressione di essere un po' una star, anche quando si ha con sé solo l'equipaggiamento iniziale".

"Tra l'altro, il design delle armi in Monster Hunter: World manteneva generalmente una certa forma, ma presentavano un aspetto personalizzato in base ai materiali dei mostri utilizzati. Tuttavia, in Wilds, ogni arma ha un design unico".

Tokuda successivamente ha descritto il set iniziale del Cacciatore chiamato "Hope" (quello che si vede in praticamente tutti i trailer ufficiali e nei bozzetti qui sopra) e di come il team si sia impegnato per farsì che fosse unico e distintivo.

"L'armatura iniziale di questo gioco si chiama serie Hope. Il design è incredibilmente bello, al punto che penso che si potrebbe usare fino alla fine e non sembrerebbe fuori luogo", spiega Tokuda.

"Abbiamo dedicato alla serie Hope più attenzione di qualsiasi altro equipaggiamento in questo gioco. Nei precedenti titoli della serie avevano armature separate per la parte superiore e inferiore del corpo, e non potevamo raffigurarle insieme per creare qualcosa come un cappotto. Abbiamo dovuto fare in modo che ogni pezzo fosse a sé stante per via del design del gameplay e della gestione del gioco, ma volevo vedere se era possibile creare un unico cappotto con cappuccio. L'abbiamo realizzato investendo molte risorse nel gioco. Naturalmente, i giocatori troveranno molti equipaggiamenti diversi man mano che procedono nel gioco, e vogliamo anche che continuino a provare una nuova arma dopo l'altra. Per questo motivo abbiamo cercato di rendere la serie Hope una serie che non si distingue troppo, ma che ha comunque un senso di elegante freschezza".

Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S e sarà preceduto da una seconda fase di beta testing aperta a tutti i giocatori che prenderà il via la prossima settimana.