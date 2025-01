Prepariamoci al lancio di Kingdom Come: Deliverance 2 con un trailer che riassume la storia finora

Manca ormai meno di una settimana al lancio di Kingdom Come: Deliverance 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e gli sviluppatori di Warhorse Studios hanno pensato bene di pubblicare un trailer che riassume la storia del primo capitolo. Del resto sono passati sette anni dal precedente gioco, dunque un ripasso non fa sicuramente male e inoltre è un'ottima introduzione per chi si avvicina solo ora alla serie GDR.

Il gioco è ambientato nel 1403 nel Regno di Boemia, parte del Sacro Romano Impero e segue le vicende di Henry, un giovane fabbro del villaggio di Skalitz. Dopo la morte dell'imperatore Carlo IV, il regno cade nel caos a causa dell'incompetenza del suo successore, Venceslao. Il fratellastro di Venceslao, Sigismondo, re d'Ungheria, rapisce Venceslao e invade la Boemia con il pretesto di restaurare l'ordine.