AMD Ryzen in offerta su AliExpress: sconti diretti su CPU Zen 4 e Zen 5

Tra le occasioni più interessanti troviamo il Ryzen 5 7500F, disponibile a partire da 137,00€ , ideale per chi vuole assemblare un PC da gaming economico ma reattivo. Per chi cerca un salto di prestazioni, il Ryzen 5 9600X arriva fino a 5,4 GHz e si trova già da 165,92€ ( ed è acquistabile da questo link ).

AliExpress propone una selezione di processori AMD Ryzen con sconti diretti, senza bisogno di inserire coupon. Le offerte sono valide fino al 7 ottobre, una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte sugli ordini spediti in Italia.

Le proposte Ryzen 7 per il gaming bilanciato

Nella fascia media si distinguono diversi modelli Ryzen 7. Il 7700 parte da 170,82€, mentre il popolarissimo 7800X3D, apprezzato dai gamer per la 3D V-Cache, è disponibile a partire da 326,71€. Il 9700X, basato su architettura Zen 5, raggiunge i 5,5 GHz e si trova già a 236,71€, un'opzione ideale per chi vuole un PC pronto al futuro. Potete acquistare da questo link il 7700 e da questo link il 7800X3D, mentre da questo link potete acquistare il 9700X.

Chi invece vuole il massimo delle prestazioni in gaming competitivo può puntare sul Ryzen 7 9800X3D, disponibile in due versioni a 414,18€ e 447,92€, che offre prestazioni al top grazie alla cache da 96MB: potete acquistarlo da questo link.