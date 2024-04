Difficile, quasi 35 anni fa, immaginare un futuro del genere per il particolarissimo franchise SaGa di Kawazu. Eclettico come il suo creatore, SaGa è sempre stato un JRPG di nicchia, capace però di ritagliarsi un suo posto nella storia grazie alla capacità, più di Squaresoft che di Square Enix, di trascinarlo a cavallo delle generazioni. Parliamo di un titolo narrativamente ambizioso, ma in un modo differente da quello che il grande pubblico può aspettarsi e questo SaGa Emerald Beyond non è da meno. SaGa ha sempre richiesto una certa malleabilità al proprio pubblico: la sua assoluta non-linearità, la stramberia dei suoi personaggi e delle situazioni a schermo, la sua commistione di sci-fi giapponese e narrativa surreale.

Combattimenti e barre temporali

Vi servirà tempo e pazienza per entrare bene nella profondità strategica del sistema di combattimento di SaGa Emerald Beyond

Per chi conosce un po' il pedigree di Kawazu, il talentuoso produttore sa cosa voglia dire sviluppare un sistema di combattimento. Vogliamo partire da questo elemento perché è indubbio che sarà proprio nel combattimento che passerete una bella fetta di tempo in Emerald Beyond e richiede più del resto la vostra attenzione. Senza andare a fare grandi balzi all'indietro, Emerald Beyond riprende quanto visto in Scarlet Grace su PS Vita: parliamo di un sistema di combattimento a turni in arene dedicate che riprendono il tema dell'ambientazione del momento. C'è un sistema di formazioni, di abilità e di tattiche predisposte a priori da apposito menù: si entra nel vivo dello scontro grazie ai punti battaglia da utilizzare per fare gli attacchi, ognuno capace di consumare più o meno punti e collegarsi agli attacchi degli altri grazie a una barra delle azioni. Sarà proprio questa barra il fulcro di ogni scontro: per i novizi della serie, Emerald Beyond si appoggia a un meccanismo temporale guidato da questo flusso di azioni e che da vita ad attacchi combinati, concatenati, ripetuti o affidati alla magia, più lenta degli attacchi fisici. Il fulcro (e divertimento) di questo sistema è andare a "disegnare" con le proprie azioni il turno di combattimento, consapevoli che certe azioni spostano i turni, rompendo quindi eventuali equilibri (del giocatore e dei nemici) che si erano dati per certi.

Il sistema ha un suo fascino e riprende molto quanto di già visto in passato, aggiungendo un tocco di modernità hardcore che non guasta: SaGa Emerald Beyond non è tenero nei confronti dei novizi e serve a poco aver la vita nuovamente piena dopo lo scontro se lo scontro non si supera. Azzardatevi a scegliere di andare contro al nemico sbagliato rispetto al vostro attuale valore e sarà veramente, ma veramente tosta - se non impossibile - superarlo. Non è nulla di nuovo per chi conosce SaGa, ma sicuramente va detto per chi sceglie di entrare per la prima volta nel multiverso disegnato da Kawazu. C'è strategia, ci sono interruzioni da calcolare, ci sono status che bloccano le unioni, nemici che si inseriscono in mezzo al vostro gruppo immersi sempre in una geografia di arena la cui lettura corretta impiegherà tanti scontri. Se a un primo approccio SaGa può sembrarvi poco onesto o addirittura infame, sappiate che invece richiede solo abbastanza preparazione e competenza nella lettura dello scontro e, a volte, fortuna nel capire quale nemico si sta difendendo e chi invece sta attaccando. Avremmo preferito un po' più di velocità nel gestire alcune transizioni e una lettura generale nell'interfaccia più accomodante per i novizi, ma Emerald Beyond fa molto poco per venire incontro a chi è meno avvezzo alle sue dinamiche. Cambiando personaggio e storia, finirete per vedere sempre quelle armi, quegli attacchi e quelle caratteristiche: gli umani hanno abilità uniche, i robot dipendono dall'equipaggiamento, i mostri assorbono abilità di altri mostri. Nel complesso, il sistema funziona e la sua macchinosità viene lentamente lavata via avanzando e imparando a fondo le meccaniche.