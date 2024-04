Horizon Forbidden West: l'ultima patch per PC ha aggiunto l'XeSS 1.3 di Intel e altre migliorie

Gli sviluppatori di Nixxes hanno pubblicato nelle scorse ore l'aggiornamento 1.3.55.0 di Horizon Forbidden West: Complete Edition per PC. Si tratta di un update di piccole dimensioni, circa 300 MB, ma che dovrebbe fare la gioia dei giocatori in possesso di una scheda video Intel, dato che aggiunte il supporto alla versione 1.3 di XeSS.

La nuova versione della tecnologia di upscaling di Intel migliora la qualità dell'immagine e l'XeSS Native AA, una nuova opzione per l'antialiasing attivabile anche senza eseguire l'upscaling. Per utilizzarla in Horizon Forbidden West è necessario impostare l'upscaling su Off e selezionare XeSS Native AA dalle impostazioni di antialiasing.