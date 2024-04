Embracer, il CEO Lars Wingefors ammette le proprie responsabilità nella crisi

"Possiamo ancora creare giochi e possediamo una delle più grandi, se non la più grande pipeline di titoli in sviluppo all'interno di questa industria. E abbiamo grandi piani per gli anni o i decenni a venire."

" Sono sicuro di meritare molte delle critiche che mi sono state mosse , ma non penso che il mio team o l'azienda le meritino allo stesso modo. Posso prendermi molte delle colpe, ma alla fine ho bisogno di credere negli obiettivi che ci siamo posti e stiamo facendo in modo di poterli raggiungere grazie a questa nuova struttura."

"È stato doloroso, ma credo ancora in quello che facciamo , credo nei miei team e nella visione che abbiamo stabilito", ha continuato il CEO. "Inoltre credo nel mercato pubblico: se si fanno le cose nella maniera giusta, rappresenta una fantastica opportunità per finanziare il proprio business attingendo sia agli investitori che al mercato del debito."

Contestualmente all'annuncio della divisione di Embracer Group in tre società differenti , Wingefors ha detto ai microfoni di GamesIndustry.biz di aver ricevuto parecchie critiche , sia interne che a livello internazionale, e che "come leader e proprietario, a volte è necessario prendersi la colpa".

Una crisi aspra e spietata

Alcuni giorni fa Embracer Group ha dichiarato che non ci saranno altre cessioni, ma come detto negli ultimi nove mesi il gruppo ha attraversato un periodo estremamente complicato per via di un finanziamento non andato a buon fine.

Quell'errore di valutazione ha messo in luce le profonde fragilità dell'azienda, che è dovuta correre ai ripari vendendo tanti dei suoi asset e licenziando moltissime persone.