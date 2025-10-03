TikTok consiglia contenuti pornografici ai minori: la scioccante scoperta di Global Witness

Un nuovo e preoccupante rapporto del gruppo per i diritti umani Global Witness accusa TikTok di raccomandare pornografia e contenuti altamente sessualizzati direttamente agli account per bambini. I ricercatori, dopo aver creato profili fittizi di tredicenni e attivato la "modalità ristretta" della piattaforma - che dovrebbe bloccare i temi maturi o sessualmente espliciti - hanno scoperto come l'algoritmo suggerisse attivamente termini di ricerca a sfondo sessuale.
Questi suggerimenti, presenti nella sezione "potrebbe piacerti", conducevano gli utenti a materiale sessualmente esplicito, inclusi video che simulavano atti di masturbazione e, nei casi più estremi, filmati espliciti di rapporti sessuali completi.
TikTok: la posizione di Global Witness dopo la scoperta
Ava Lee di Global Witness ha definito i risultati uno "shock enorme," dichiarando: "TikTok non sta solo fallendo nel prevenire l'accesso dei bambini a contenuti inappropriati, ma li sta suggerendo loro non appena creano un account." I ricercatori hanno condotto l'indagine in due fasi: prima in aprile, e poi nuovamente tra fine luglio e inizio agosto di quest'anno.
Nonostante avessero informato TikTok in precedenza, che aveva promesso di agire immediatamente, la seconda verifica ha confermato che l'app continuava a raccomandare contenuti sessuali ai minori. L'indagine è stata ripetuta proprio dopo l'entrata in vigore del Children's Codes (Codice per i Bambini) dell'Online Safety Act il 25 luglio, una legge che impone alle piattaforme di utilizzare una "garanzia di età altamente efficace" per proteggere i minori dalla pornografia.
TikTok: l'azienda ribadisce il suo impegno per la sicurezza
TikTok, dal canto suo, ha ribadito il suo impegno a fornire "esperienze sicure e appropriate all'età", affermando di rimuovere 9 video su 10 che violano le linee guida prima ancora che vengano visualizzati. Dopo la notifica di Global Witness, l'azienda ha dichiarato di aver agito per rimuovere i contenuti illeciti e apportare miglioramenti alla funzionalità di suggerimento di ricerca.
Tuttavia, il fallimento dei filtri di sicurezza, come testimoniato dalle preoccupazioni espresse dagli utenti stessi nei commenti, solleva serie domande sull'efficacia dell'algoritmo nel proteggere i suoi utenti più giovani. Global Witness ha lanciato un appello ai regolatori affinché intervengano immediatamente per imporre il rispetto delle norme di sicurezza online.