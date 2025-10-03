TikTok consiglia contenuti pornografici ai minori: la scioccante scoperta di Global Witness

Un nuovo e preoccupante rapporto del gruppo per i diritti umani Global Witness accusa TikTok di raccomandare pornografia e contenuti altamente sessualizzati direttamente agli account per bambini . I ricercatori, dopo aver creato profili fittizi di tredicenni e attivato la "modalità ristretta" della piattaforma - che dovrebbe bloccare i temi maturi o sessualmente espliciti - hanno scoperto come l'algoritmo suggerisse attivamente termini di ricerca a sfondo sessuale.

TikTok: la posizione di Global Witness dopo la scoperta

Ava Lee di Global Witness ha definito i risultati uno "shock enorme," dichiarando: "TikTok non sta solo fallendo nel prevenire l'accesso dei bambini a contenuti inappropriati, ma li sta suggerendo loro non appena creano un account." I ricercatori hanno condotto l'indagine in due fasi: prima in aprile, e poi nuovamente tra fine luglio e inizio agosto di quest'anno.

Nonostante avessero informato TikTok in precedenza, che aveva promesso di agire immediatamente, la seconda verifica ha confermato che l'app continuava a raccomandare contenuti sessuali ai minori. L'indagine è stata ripetuta proprio dopo l'entrata in vigore del Children's Codes (Codice per i Bambini) dell'Online Safety Act il 25 luglio, una legge che impone alle piattaforme di utilizzare una "garanzia di età altamente efficace" per proteggere i minori dalla pornografia.