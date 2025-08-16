Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga è stato rinviato di “pochi mesi”

Il publisher refint/games ha annunciato il rinvio di Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga in Nord America ed Europa . Il lancio del picchiaduro crossover tra le due serie di Nihon Falcom in precedenza in programma durante il corso dell'estate su PS4, PS5 e Nintendo Switch, è stato posticipato a data da destinarsi.

I motivi del rinvio

In un messaggio rivolto ai fan, refint/games afferma che il rinvio è dovuto a "una circostanza imprevista al di fuori del nostro controllo che ci ha impedito di continuare i lavori", il che ha portato alla decisione di posticipare il lancio, in modo da dare tempo agli sviluppatori che "ogni aspetto del gioco, dal gameplay alla presentazione, incontri gli standard di qualità che noi e i fan desideriamo".

Per chi non lo conoscesse, Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga è un picchiaduro crossover che fonde i mondi di Ys e The Legend of Heroes: Trails in the Sky, due saghe storiche e amatissime nate dalla creatività di Nihon Falcom. Dopo il debutto su PSP nel 2010, il titolo si prepara a tornare in scena con una versione rinnovata per PC e console di ultima generazione, che offre scontri frenetici in arene ispirate alle meccaniche di Ys Seven, con match fino a quattro giocatori e supporto per il multiplayer sia locale che online, arricchito dal rollback netcode per una maggiore fluidità.

Come ogni buon crossover che si rispetti, il gioco include le celebri colonne sonore di entrambe le serie, una galleria bonus con artwork e contenuti extra, e un roster stellare che riunisce i personaggi più iconici e amati dai fan: Adol Christin, Estelle e Joshua Bright, Lloyd Bannings, Geis, Dogi, Aisha, Elk, Kloe Rinz, Olivier Lenheim, Mishera, Cruxie, Agate Crosner, Tita Russell, Renne, Chester e Loewe.