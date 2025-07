Google traccia gli utenti Android a loro insaputa: multa record in California

Una sentenza emessa da una giuria californiana ha stabilito che Google dovrà versare oltre 267 milioni di euro agli utenti di smartphone Android residenti in California. La condanna arriva a seguito di una class action che ha accusato l'azienda di aver fatto un uso improprio dei dati dei telefoni cellulari, in particolare prelevando informazioni da dispositivi inattivi senza l'autorizzazione degli utenti. Questa pratica avrebbe causato un consumo non necessario del traffico dati, traducendosi in un onere economico diretto per i consumatori.

Google ha annunciato l'intenzione di appellarsi al verdetto, sostenendo che la sentenza "fraintende servizi critici per la sicurezza, le prestazioni e l'affidabilità dei dispositivi Android". Tuttavia, gli avvocati dei querelanti hanno accolto la decisione come una chiara conferma delle loro accuse e della gravità della condotta di Google.