Hello Kitty Island Adventure ha una data di uscita su PS5, per chi desiderava un simil-Animal Crossing

Ricordiamo che Hello Kitty Island Adventure è stato pubblicato su Apple Arcade il 28 luglio 2023 ed è poi arrivato su Nintendo Switch e PC (Steam) il 30 gennaio 2025. Il 29 agosto 2025 arriverà la versione fisica per PlayStation 5 e per Nintendo Switch, perlomeno in suolo americano.

Hello Kitty Island Adventure è in arrivo anche su PlayStation 5: la data di uscita è il 5 agosto 2025 . La versione PS4 è in programma, ma per il momento non ha una data di uscita ufficiale.

Che gioco è Hello Kitty Island Adventure

Hello Kitty Island Adventure è un life sim in stile Animal Crossing dedicato a Hello Kitty e ai personaggi di tale mondo narrativo. La storia vede il giocatore invitato su una isola tropicale per vivere una avventura in un parco a tema: purtroppo all'arrivo si scopre che il parco è praticamente abbandonato e dobbiamo quindi aiutare Hello Kitty a riportarlo alla propria gloria.

Noi potremo creare un personaggio originale in perfetto stile Sanrio e incontrare personaggi iconici come Kuromi, Badtz-Maru, Cinnamoroll, Chococat e Aggretsuko. Possiamo fare regalo, completare missioni e prendere parte ad attività che migliorano i legami tra i personaggi.

Sistemando le attrazioni attiriamo nuovi visitatori, tutti personaggi di Hello Kitty. In perfetto stile Animal Crossing, possiamo catturare insetti e pesci, esplorare l'isola in solitaria o con un amico, cucinare ricette ma anche risolvere puzzle e scoprire segreti nel mondo aperto diviso in otto regioni.

