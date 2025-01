Sony presenta XYN al CES 2025, tutti i dettagli del nuovo visore 3D per gaming e cinema

Nel corso degli ultimi dieci anni, i visori per la realtà virtuale (e aumentata) hanno conosciuto una grande crescita, partendo da Oculus Rift e arrivando a PlayStation VR 2 , Meta Quest 3 , HTC Vive XR Elite e tanti altri ancora. È tempo di Consumer Electronic Show 2025 in quel di Las Vegas, e per l'occasione Sony ha presentato XYN , il nuovo prototipo di visore dedicato soprattutto al gaming e al cinema: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Sony XYN: specifiche tecniche e principali funzionalità

Stando a quanto dichiarato da Sony, XYN sarà un visore per la "realtà estesa" che permetterà di creare oggetti tridimensionali per il gaming e il cinema, risultando dunque estremamente utile a sviluppatori e artisti per la creazioni di contenuti di vario genere. Il nuovo visore, annunciato ufficialmente in occasione dello scorso CES di Las Vegas, presenterà schermi OLED e il supporto ai software di terze parti per la modellazione degli oggetti 3D.

XYN Spatial Capture Solution

In contemporanea alla presentazione del nuovo visore, Sony ha inoltre annunciato XYN Motion Studio: si tratta in poche parole di un'app per sistema operativo Windows che consentirà di controllare i propri avatar virtuali, grazie alla presenza di un sistema wireless di tracking dei movimenti dotato di ben 12 sensori Mocopi, la tecnologia di tracciamento proprietaria di Sony. In questo caso gli sviluppatori avranno la possibilità di tagliare e unire i movimenti, oltre che regolare la posizione e le tempistiche di quest'ultimi. A questo si aggiunge una nuova funzionalità, XYN Spatial Capture Solution, per la creazione di asset 3D a partire da foto di oggetti reali, facendo uso di un nuovo algoritmo realizzato da Sony.