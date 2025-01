Elden Ring è in forte sconto su Amazon Italia per PS4, PS5 e Xbox

Se nell'attesa di Elden Ring Nightreign vi è venuta voglia di scoprire perché l'intero mondo è impazzito per il più recente soulslike di FromSoftware e Bandai Namco, allora sarete felici di scoprire che è arrivato il momento perfetto per recuperare una copia del gioco su Amazon Italia . Elden Ring (versione base) è in sconto per PS4, PS5 e Xbox (One e Series sullo stesso disco). Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano segnalato da Amazon per questo videogioco è 34,98€. Il prezzo attuale tecnicamente non è il minimo storico, ma parliamo di soli 8 centesimi di differenza. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Elden Ring

Elden Ring è un gioco di ruolo d'azione in terza persona. Possiamo creare il nostro guerriero/a e viaggiare in un ampio mondo aperto, in sella al nostro fido destriero Torrente o a piedi. Il focus del gioco è l'esplorazione (alla ricerca di equipaggiamenti) e i combattimenti, che seguono i canoni dei soulslike di FromSoftware, ovvero si basano su schivate, parate e attacchi, imparando le mosse dei nemici a suon di tentativi e morti. Possiamo giocare come soldati, come maghi o varie combinazioni, con armi ravvicinate e dalla distanza.

Precisiamo infine che, come già indicato, questa è la versione base di Elden Ring, ovvero non include l'espansione Shadow of the Erdtree.