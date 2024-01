PlayStation Store: tanti giochi PS5 e PS4 in sconto sotto i 20 euro con le nuove offerte

Perlopiù non parliamo di nuove promozioni, quanto piuttosto una selezione delle offerte del nuovo anno lanciate questa settimana e che includono solo giochi attualmente prezzati sotto i 20 euro, per l'appunto. A questa cifra in ogni caso è possibile trovare alcuni giochi di grandissimo valore, incluse produzioni tripla A.

Alcune delle offerte più interessanti sotto i 20 euro

Giusto per fare qualche esempio, Resident Evil Village nella versione Gold Edition viene proposto a 19,99 euro con uno sconto del 60% sul prezzo base. Non solo, anche i remake di Resident Evil 2 e 3 sono in offerta, a 9,99 euro cadauno.

Cambiando completamente genere, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è in sconto a 19,99 euro, con una riduzione del 60% sul prezzo. Rimanendo in tema di remaster Batman: Arkham Collection è in offerta al prezzo davvero invitante di 7,79 euro.

Se preferite il genere sparatutto, segnaliamo che Doom Eternal Deluxe Edition è in vendita a 17,49 euro, con uno sconto del 75%. Troviamo poi una sfilza di giochi molto validi a 9,99 euro, tra cui Control Ultimate Edition, Dying Light Definitive Edition e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Trovate l'elenco completo delle offerte a questo indirizzo o direttamente entrando su PlayStation Store dalla vostra console.