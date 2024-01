PlayStation Store: al via le 'Offerte per l'anno nuovo', con sconti fino al 75% per giochi PS5 e PS4

Sony ha dato inizio alle "Offerte per l'anno nuovo" del PlayStation Store, che includono oltre mille giochi e DLC per PS5 e PS4 con riduzioni di prezzo fino al 75%. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Tra le nuove offerte troviamo giochi magari non recentissimi, ma che vengono proposti a prezzi molto invitanti. Tra questi segnaliamo Uncharted: Raccolta l'Eredità dei Ladri, proposta a 19,99 euro con uno sconto del 60% sul prezzo standard. Stessa riduzione di prezzo per Resident Evil Village Gold Edition, anch'esso disponibile a 19,99 euro.

Citando qualche titolo più recente, Sonic Superstars è in promozione a 35,99 euro, il 40% in meno del prezzo standard. Anche Sonic Frontiers è in offerta, all'invitante prezzo di 23,99 euro. Proseguiamo con Monster Hunter Rise + l'espansione Sunbreak a 29,99 euro, una cifra tutto sommato modesta per un gioco in grado di intrattenere centinaia di ore in vista dell'uscita di Monster Hunter Wilds.