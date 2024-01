Mario Vs. Donkey Kong, il filmato introduttivo è un vero spasso

Mario Vs. Donkey Kong si mostra con il filmato introduttivo, che come da aspettative è un vero spasso: alla disperata ricerca di un giocattolo di Mini Mario, DK finisce per svaligiare la fabbrica che li produce.

Inizia così una nuova avventura in cui l'idraulico baffuto dovrà recuperare il maltolto, affrontando oltre centotrenta livelli pieni di insidie in una sorta di rivisitazione delle origini di questa faida: appuntamento al prossimo 16 febbraio per scoprire come andrà a finire.

Annunciato a settembre, Mario vs. Donkey Kong è il promettente remake per Nintendo Switch dell'omonimo classico uscito nel 2004 su Game Boy Advance.