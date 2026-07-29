Samsung Galaxy Z Series: nuove offerte esclusive su sito ufficiale e app con codici sconto dedicati

Samsung rinnova le promozioni dedicate ai suoi smartphone pieghevoli di ultima generazione con una nuova serie di offerte pensate per chi desidera acquistare i modelli della famiglia Galaxy Z Series approfittando di importanti vantaggi economici.
Le promozioni sono disponibili fino al 6 agosto 2026 e sono riservate esclusivamente agli acquisti effettuati tramite Samsung Shop App. Per i nuovi dispositivi della gamma Fold sono disponibili due codici sconto dedicati, pensati per ridurre il prezzo finale direttamente nel carrello.
Gli utenti interessati a Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra possono utilizzare il codice FOLD15, che permette di ottenere uno sconto del 15% sul totale dell'acquisto effettuato tramite l'applicazione Samsung Shop.
Per chi invece preferisce il formato compatto della serie Flip, Samsung mette a disposizione il codice APP150, valido per l'acquisto di Galaxy Z Flip8. In questo caso è previsto uno sconto immediato di 150€ applicato al carrello. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. Inoltre, acquistando tramite PayPal è possibile ottenere uno sconto extra di 100€.
Trade-in, validità della promo e ulteriori dettagli sulle offerte Samsung
A rendere ancora più interessante la promozione contribuisce il programma trade-in, che consente di valutare il proprio vecchio dispositivo e ottenere una permuta con un valore massimo dichiarato fino a 891€. In questo modo gli utenti possono ridurre ulteriormente la spesa necessaria per passare ai nuovi modelli pieghevoli della serie Galaxy Z.
Il codice promozionale FOLD15 è dunque attivo da ieri, 28 luglio 2026 alle ore 16:15 e sarà valido fino al 6 agosto 2026 alle 23:59 (fuso orario Europa/Parigi).
Durante questo periodo sarà quindi possibile acquistare Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra tramite Samsung Shop App usufruendo dello sconto dedicato. Le offerte confermano la volontà di Samsung di rendere più accessibili i suoi dispositivi pieghevoli di nuova generazione.