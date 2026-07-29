Samsung Galaxy Z Series: nuove offerte esclusive su sito ufficiale e app con codici sconto dedicati

Samsung rinnova le promozioni dedicate ai suoi smartphone pieghevoli di ultima generazione con una nuova serie di offerte pensate per chi desidera acquistare i modelli della famiglia Galaxy Z Series approfittando di importanti vantaggi economici.

Le promozioni sono disponibili fino al 6 agosto 2026 e sono riservate esclusivamente agli acquisti effettuati tramite Samsung Shop App. Per i nuovi dispositivi della gamma Fold sono disponibili due codici sconto dedicati, pensati per ridurre il prezzo finale direttamente nel carrello.

Gli utenti interessati a Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra possono utilizzare il codice FOLD15, che permette di ottenere uno sconto del 15% sul totale dell'acquisto effettuato tramite l'applicazione Samsung Shop.

Per chi invece preferisce il formato compatto della serie Flip, Samsung mette a disposizione il codice APP150, valido per l'acquisto di Galaxy Z Flip8. In questo caso è previsto uno sconto immediato di 150€ applicato al carrello. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. Inoltre, acquistando tramite PayPal è possibile ottenere uno sconto extra di 100€.