Forever Skies ha venduto bene, il gioco continuerà a essere supportato

Ottimi risultati

"Vogliamo ringraziare ognuno di voi che ci ha aiutato a raggiungere questo importante traguardo. Soprattutto per un nuovo studio che pubblica il suo primissimo gioco, superare il mezzo milione di copie vendute è qualcosa di davvero speciale!" Hanno scritto gli sviluppatori in un aggiornamento su Steam.

La grafica con cui sono state annunciate le vendite di Forever Skies

"Risultati come questo ci permettono di restare indipendenti e di continuare a supportare il gioco con importanti aggiornamenti gratuiti, proprio come abbiamo fatto con Echoes Parte 1 e Parte 2 dopo l'uscita dall'Accesso Anticipato."

Nel messaggio c'è stato spazio anche per qualche dettagli sugli aggiornamenti maggiori: "A proposito degli aggiornamenti di Echoes, la Parte 3 si sta delineando come qualcosa di davvero grande. Come indicato nel calendario, stiamo puntando a una pubblicazione nella primavera del 2026."

Per quanto riguarda la patch di gennaio, introduce qualche aggiunta estetica, come nuovi vetri colorati, e piccoli ritocchi al bilanciamento (ad esempio il cibo dura di più e alcune luci notturne sono meno intense). Sono stati migliorati modelli, texture e collisioni, soprattutto sull'aeronave e su alcuni dispositivi.

Il grosso del lavoro riguarda però la correzione dei bug residui: sistemati molti problemi legati alle quest (marker sbagliati, obiettivi che non avanzavano o non comparivano), al multiplayer/co-op, ai salvataggi bloccati e a oggetti o loot non raccoglibili. Migliorati anche audio, prestazioni e vari dettagli di level design.