Forever Skies ha venduto bene, il gioco continuerà a essere supportato

In occasione del lancio della patch di gennaio, lo studio di sviluppo Far From Home ha svelato le vendite complessive del suo survival Forever Skies: 500.000 copie. Si tratta di un ottimo risultato per il piccolo studio indipendente, che gli consentirà di continuare a supportare il gioco anche in futuro.
Ottimi risultati
"Vogliamo ringraziare ognuno di voi che ci ha aiutato a raggiungere questo importante traguardo. Soprattutto per un nuovo studio che pubblica il suo primissimo gioco, superare il mezzo milione di copie vendute è qualcosa di davvero speciale!" Hanno scritto gli sviluppatori in un aggiornamento su Steam.
"Risultati come questo ci permettono di restare indipendenti e di continuare a supportare il gioco con importanti aggiornamenti gratuiti, proprio come abbiamo fatto con Echoes Parte 1 e Parte 2 dopo l'uscita dall'Accesso Anticipato."
Nel messaggio c'è stato spazio anche per qualche dettagli sugli aggiornamenti maggiori: "A proposito degli aggiornamenti di Echoes, la Parte 3 si sta delineando come qualcosa di davvero grande. Come indicato nel calendario, stiamo puntando a una pubblicazione nella primavera del 2026."
Per quanto riguarda la patch di gennaio, introduce qualche aggiunta estetica, come nuovi vetri colorati, e piccoli ritocchi al bilanciamento (ad esempio il cibo dura di più e alcune luci notturne sono meno intense). Sono stati migliorati modelli, texture e collisioni, soprattutto sull'aeronave e su alcuni dispositivi.
Il grosso del lavoro riguarda però la correzione dei bug residui: sistemati molti problemi legati alle quest (marker sbagliati, obiettivi che non avanzavano o non comparivano), al multiplayer/co-op, ai salvataggi bloccati e a oggetti o loot non raccoglibili. Migliorati anche audio, prestazioni e vari dettagli di level design.