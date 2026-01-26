0

Cerchi un nuovo monitor? Il Samsung Odyssey G9 è scontatissimo su Amazon: qualità e prestazioni al top

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo sul Samsung Odyssey G9, monitor da gaming che cala drasticamente di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/01/2026
Monitor da gaming Samsung Odyssey G9

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che coinvolge il monitor da gaming Odyssey G9 di casa Samsung che viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 34% per un prezzo finale d'acquisto di 789€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Il Samsung Odyssey G9 è un monitor da gaming ultrawide. Con uno schermo da 49 pollici e un formato 32:9, il display permette di sostituire due monitor affiancati, garantendo un ampio campo. La risoluzione DQHD da 5120 x 1440 pixel assicura immagini dettagliate e nitide, mentre il pannello VA offre un rapporto di contrasto elevato di 2500:1.

Ulteriori dettagli

Il monitor supporta VESA DisplayHDR 600, garantendo una resa cromatica e luminosa di alto livello, e vanta un tempo di risposta di 1 millisecondo (GtG) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, perfetti per gaming competitivo e azioni veloci. La tecnologia FreeSync Premium Pro riduce tearing e stuttering, assicurando un'esperienza fluida anche durante sessioni intense.

712Tprx1S2L Ac Sl1500

Dal punto di vista delle connessioni, l'Odyssey G9 include 2 HDMI, 1 DisplayPort, ingresso audio, 1 USB-B Upstream e 2 USB-A Downstream, offrendo ampia compatibilità con PC, console e periferiche. Il monitor è inoltre regolabile in altezza grazie al sistema HAS, permettendo un setup ergonomico personalizzabile.

