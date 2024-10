Per festeggiare i 20 anni di Fable, i fan hanno realizzato un demake per Game Boy Color

Un progetto da fan

"Crescendo ho giocato moltissimo a Fable e spesso provavo a immaginare come sarebbe stato su di un hardware meno potente", ha scritto l'autore del demake, James Grice su Reddit la scorsa settimana. "Avevo un po' di tempo libero, così ho passato gli ultimi 4 giorni a creare il mio primo gioco per Game Boy. Quale gioco migliore da realizzare se non una nuova versione di Fable per il suo 20° anniversario?"

Da notare che l'opera non è ancora completa. Del resto nessuno si aspettava che ce la facesse in quattro giorni, usando GBstudio. Per adesso c'è la sezione iniziale a Oakvale, dove i giocatori devono raccogliere delle monete per comprare un regalo per la sorellina, prima che scoppi l'inferno, con l'attacco dei banditi al villaggio.

Grice vuole comunque continuare a sviluppare il gioco, sempre nel caso in cui ottenga un certo interesse. Attualmente accetta suggerimenti su come mappare i comandi del gioco per Game Boy, un'operazione non certo semplicissima. L'obiettivo è aggiungere altri contenuti con il tempo.

Per vedere la bontà del suo lavoro, c'è anche un filmato di gameplay, che trovate nella notizia. Trovate invece la pagina del gioco su itch.io, dove potete scaricare la demo.