PS5 ha ridotto la distanza nelle vendite di giochi indie con Nintendo Switch, grazie a Shuhei Yoshida

Il rapporto di PlayStation con gli sviluppatori indipendenti non è stato sempre idilliaco. In particolare durante la generazione PS4 è andato deteriorandosi a causa della scelta di Sony, dovuta probabilmente alle politiche di Jim Ryan , di puntare maggiormente sui tripla A, marginalizzando le produzioni minori che si trovarono di fronte a grandi difficoltà per pubblicare i loro titoli sul PlayStation Store.

Le parole di Yoshida

"Uno dei motivi per cui ho ottenuto questo incarico da Jim qualche anno fa, fu perché eravamo stati criticati dalla comunità indie." Ha spiegato Yoshida. "Dicevano che PlayStation non si preoccupava degli indie. Oggi queste critiche non si sentono più.

Yoshida è molto amato nel mondo PlayStation

L'anno scorso abbiamo avuto molte testimonianze dai nostri partner indie che i loro nuovi giochi vendevano meglio su PlayStation che su qualsiasi altra piattaforma. È incredibile. Alcuni giochi vendevano meglio su PlayStation che su PC.

Quando ho iniziato questo lavoro cinque anni fa, i nostri partner indie dicevano che quando rilasciavano i loro giochi multipiattaforma, la versione per Nintendo Switch vendeva da tre a cinque volte di più rispetto a PlayStation. A poco a poco, questo divario si è ridotto. Abbiamo un team forte all'interno dell'azienda che supporta gli indie".

In fondo Ryan non ha avuto tutti i torti a far lavorare Yoshida con gli indie, che di suo si è impegnato allo stremo per risolvere i problemi di PlayStation. Come non ricordare la sua presenza a molte manifestazioni minori per andare alla ricerca di nuovi partner per il PlayStation Store? I riflessi di questa attività sono visibili anche ora che Yoshida è andato in pensione. Ad esempio durante l'ultimo State of Play hanno trovato posto degli indie davvero interessanti come The Midnight Walk e Dreams of Another.