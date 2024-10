Una mod di Dragon Ball: Sparking! Zero migliora la grafica e aggiunge il ray tracing

Il modder Torgum ha realizzato una mod per la versione PC di Dragon Ball: Sparking! Zero che migliora la grafica a tutto tondo e volendo aggiunge anche il ray tracing, chiaramente a patto di avere una configurazione abbastanza prestante.

Nello specifico la mod "Ultimate Sparking Zero" migliora la qualità visiva del picchiaduro 3D di Bandai Namco tramite texture e ombre più dettagliate, illuminazione e filtro anti-aliasing migliori, una maggiore drawing distance e vegetazione più fitta, tecnologie di illuminazioni dinamica (SSGI o il già citato ray tracing). In pratica, il pacchetto completo per chi vuole il massimo.