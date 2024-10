I requisiti PC di Arc Raiders arrivano giusto in tempo per la fase di prova di questo sparatutto di estrazione

Arc Raiders sarà in fase di prova dal 24 ottobre, con un primo "playtest tecnico". I giocatori PC hanno però bisogno di sapere se potranno eseguire il videogioco e non a caso il team di sviluppo ha pubblicato i requisiti tecnici per PC, precisamente quelli minimi e consigliati.

Va prima di tutto però precisato che non dobbiamo considerare questi requisiti di Arc Raiders come definitivi. Sono dedicati solamente alla versione di prova e potrebbero cambiare quando il gioco sarà pubblicato in versione completa.