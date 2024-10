La serie Fallout è in offerta su Steam, PlayStation Store, Xbox Store e non solo per il Fallout Day

Le altre offerte del Fallout Day

Proseguiamo con Fallout 76, ora in promozione al prezzo di 9,99 euro con uno sconto pari al 75%. Le offerte includono meno recenti: Fallout 3: Game of the Year Edition è in promozione a 4,99 euro, anziché i canonici 19,99 euro, mentre Fallout New Vegas può essere vostro a 4,99 euro per la versione standard e a 7,99 euro per la Ultimate con tutte le espansioni.

Gli sconti sulla serie Fallout saranno attivi fino al 29 ottobre. Se siete interessati, ecco tutti gli store digitali che con le offerte del Fallout Day:

Rimanendo in tema, a breve inizieranno le riprese della seconda stagione della serie TV di Fallout realizzata da Amazon Prime Video.