Il peso in GB e la data di pre-load di Horizon Zero Dawn Remastered sono stati svelati: fate spazio su PS5

Le informazione - come spesso accade - sono state pubblicate in anticipo dal profilo Twitter " PlayStation Game Size " (non affiliato a Sony in alcun modo) che regolarmente svela informazioni trovate nei server del PlayStation Store ma ancora non visibili al pubblico tramite le pagine regolari dei giochi.

La saga di Horizon è molto attiva in questo momento, con un gioco LEGO e una remaster del primo capitolo in arrivo . Parlando proprio di quest'ultima, esattamente quando sarà possibile fare il pre-download e quanto peserà il file?

I dettagli su peso e pre-load di Horizon Zero Dawn Remastered

Questa versione remaster del capitolo del 2017 di Horizon, chiamato Zero Dawn, sarà disponibile come sappiamo dal 31 ottobre, ma sarà anche possibile fare il pre-download dalla mezzanotte del 24 ottobre. In altre parole sarà possibile scaricare il gioco in anticipo così da essere pronti ad avviarlo sin dal lancio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si tratta di una possibilità da non sottovalutare, visto il peso indicato nel tweet qui sopra da PlayStation Game Size. Horizon Zero Dawn Remastered dovrebbe infatti pesare 93,322 GB, perlomeno nella sua versione 1.002.000. Come sempre, è possibile che prima dell'uscita il gioco venga aggiornato e che la versione che ci ritroveremo a scaricare sia più leggera o più pesante, in seguito all'update.

Infine, vi ricordiamo che possedete la versione PS4 o PC di Horizon Zero Dawn avrete modo di fare l'upgrade alla versione Remastered pagando 10€. Anche la versione regalata tramite PS Plus è valida per l'upgrade. Se volete invece sapere di più sulla versione LEGO del gioco, vi basta raggiungere la pagina dedicata a LEGO Horizon Adventures.